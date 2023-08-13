استنفار ١٠ آلاف شاب لدعم القوات المسلحة بشرق الجزيرة





وقف المهندس أبو بكر عبد الله ممثل والي ولاية الجزيرة وزير البنى التحتية المكلف مساء أمس علي معسكرات تدريب المستنفرين بمنطقة الشرفة بركات ومدينة رفاعة بمحلية شرق الجزيرة حيث إطمأن علي سير عمليات التدريب وجاهزية المستنفرين.

و اكد أن الولاية على قلب رجل واحد خلف القوات المسلحة في الحرب ضد المتمردين الذين إستباحوا الحرمات وقال إن فتح المعسكرات جاء تلبية لنداء القائد العام للقوات المسلحة للشباب وكل من يستطيع مشاركة القوات المسلحة في شرف الدفاع عن الوطن وإمتدح جهود مواطني ولاية الجزيرة في دعم القوات المسلحة بالمال والرجال مؤكداً جاهزية الولاية للتحدي و دحر أي عدوان.

من جانبه أكد العقيد الركن جعفر محمد علي ممثل قائد الفرقة الأولي مشاة أن الإستنفار الذي عم كل أنحاء البلاد يجسد السند والتفويض الشعبي للقوات المسلحة في الحرب ضد المرتزقة و المأجورين و قال إن معسكرات محلية شرق الجزيرة تمثل خط الدفاع الأول للولاية.

و قال الأستاذ بله عبد الله خوجلي المدير التنفيذي لمحلية شرق الجزيرة إن الإستنفار واجب وطني على كل المواطنين للدفاع عن الوطن ضد المتمردين والخونة و أعلن عن تكوين وحدات عسكرية في كل مدن وقري المحلية لبسط الامن و أعلن عن إستنفار 2500 شابا للدفاع عن الوطن والولاية.

فيما أشار الأستاذ محمد عباس رئيس الهيئة الشعبية لنصرة القوات المسلحة الى أن المحلية تضم 18 معسكرا معلناً إستهداف إستنفار 10 آلاف شابا لدعم القوات المسلحة.

وكاله سونا