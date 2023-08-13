قبل بدء حملات الضبط.. الإداره العامة للجوازات والهجرة تنظم دورة تدريبية في أعمال الاجانب – صور

بتشريف اللواء شرطة حقوقي محمد المعتصم عكاشة مدير دائره شؤون الاجانب انطلقت بحاضرة الولاية الشمالية دنقلا فعاليات الدورة التدريبية في أعمال الاجانب التى تستهدف منسوبي الاداره العامة الجوازات والهجرة بعدد 30دارس و تستمر لمده 5ايام وتشتمل علي منهج متقدم في أعمال الاجانب واليات ضبط الوجود الأجنبي والإجراءات العملية لذلك

تم ترشيح نخبة من المحاضرين بالإضافة لتوفير الاحتياج التدريبي لذلك.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة – السودان ) أن الدورة كل تأتي في إطار خطة الانتشار التي توليها رئاسة قوات الشرطة ممثلة في الاداره العامة للجوازات لايصال وتقديم الخدمات لطالبيها بمواقعهم ورفعا لقدرات منسوبي الادارة عبر الاهتمام بالكادر البشري كل ذلك يأتي دافعا لبذل المزيد من الجهد بعد إشادة السيد المدير العام لقوات الشرطة بالاداره العامة للجوازات والهجرة.