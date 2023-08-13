سفير مصر السابق في الخرطوم: حرب السودان تقضي على الثروة الزراعية والحيوانية





قال السفير محمد الشاذلي، سفير مصر السابق في السودان، إن الحرب التي اندلعت في الخرطوم منذ عدة أشهر هي السبب الرئيسي وراء تعطل جميع الأنشطة الزراعية والصناعية والتجارية في البلاد.

وأكد السفير محمد الشاذلي، أنه كلما طال أمد الحرب في السودان، زادت معاناة الشعب جراء الخسائر المادية الكبيرة التي تتكبدها البلاد، التي تعاني أساسا من أزمات اقتصادية متلاحقة.

وأضاف الشاذلي أن تقلص مساحات الأراضي الزراعية في السودان بهذا القدر الكبير الذي يقارب ال4 ملايين فدان، يهدد الأمن الغذائي في البلد الفقير لأقصى درجة، موضحا أن ذلك أيضا سيكون له تأثير على إنتاج الخرطوم من الثروة الحيوانية وقدرتها على تصديرها.وأوضح سفير مصر السابق في السودان، أن تاريخ الحرب في الخرطوم ليس هو وليد اليوم وإنما يمتد منذ خمسينيات القرن الماضي، خاصة منذ الاستقلال عن مصر، وبدأت بالحرب في الجنوب ثم تلتها حرب دارفور وأخيرا وصلت الحرب إلى العاصمة الخرطوم.

بوابة فيتو