بيان عاجل من مستشار رئيس الإمارات بشأن السودان

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، محمد قرقاش، يوم الأحد، أن الإمارات ليست طرفاً في تسليح أي طرف في السودان.

وقال قرقاش، “أولوياتنا في السودان سياسية وإنسانية منصبة على وقف فوري لإطلاق النار والتهيئة لحل سياسي يؤدي لحكومة انتقالية وانتخابات عامة”.

ومن جانبها، أشارت الخارجية الإماراتية إلي أنها قدمت ما يقرب من 2000 طن من المساعدات الطبية والإغاثية والمواد الغذائية للفئات الأكثر ضعفا في السودان. وأضافت، تسعى دولة الإمارات لتقديم كافة أشكال الدعم للتخفيف من المعاناة الإنسانية في السودان.

“صدى البلد”