حرب السودان.. لمَ حذفت ميتا حسابات “حميدتي” و”الدعم السريع”؟





في ظل الصراع الدموي المحتدم في السودان منذ شهر أبريل/ نيسان الماضي، حذفت شركة ميتا المالكة لمنصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب، الصفحات الخاصة بقوات الدعم السريع.

وحذفت ميتا حسابات الدعم السريع وقائدها محمد دقلو الملقب بـ”حميدتي” من موقع فيسبوك وأكدت أنها لجأت إلى هذه الخطوة بسبب انتهاك هذه الحسابات سياسة فيسبوك الخاصة بالأفراد الخطرين والمنظمات الخطرة بحسب موقع “ميدل إيست آي”.

ولم يصدر أي رد رسمي من عبر صفحات الدعم السريع في موقع “إكس” (توتير سابقًا).

وتنص سياسة ميتا على بحظر صفحات المنظمات والأفراد الذين يعلنون أنشطة عنيفة أو يشاركون في أعمال عنف عن طريق فيسبوك، حيث تقيّم الشركة هذه الكيانات بناء على سلوكها عبر الإنترنت وخارجه وارتباطها بالعنف.

وأسفر القتال في السودان عن مقتل نحو أربعة آلاف شخص، بحسب مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد)، إلا أن الأعداد الفعلية للضحايا قد تكون أعلى بكثير، بحسب وكالات إغاثة ومنظمات دولية، وسط نزوح الملايين مع اتهامات لكلا طرفي الصراع (الجيش والدعم السريع) بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بينما تُتهم قوات الدعم السريع بارتكاب فظائع واسعة النطاق في البلاد.

ورأى البعض أن إغلاق حسابات قوات الدعم السريع إجراء متعلق بصميم كيان الدعم نفسه وممارساته على الأرض وليس على نشاطاته على فيسبوك.

تلفزيون العربي