استئناف السفر والتجارة الحدودية مع اثيوبيا بعد انحسار المعارك





أعلنت السلطات السودانية بولاية القضارف السبت عن استئناف العمل والسفر والحركة التجارية بمنفذ القلابات الحدودي مع اثيوبيا في اعقاب عودة الهدوء لبلدة المتمة يوهانس إثر سيطرة الجيش الإثيوبي على الأوضاع الأمنية وتوقف القتال الذي نشب مع مليشيا فانو الأمهرية.

وكشف اللواء شرطة حقوقي مدثر حسب الرسول مدير شرطة القضارف ومقرر لجنة الأمن في تصريح لسودان تربيون عن تمكن شرطة الجوازات والاجهزة الأمنية في المعبر من استئناف اجراءات السفر الى اثيوبيا برا عبر إقليم الامهرا المتاخم لولاية القضارف.

وأكد اكمال إجراءات أكثر من 55 من العالقين السودانيين والأجانب حيث غادروا بلدة المتمة الى قندر الإثيوبية بإقليم بحر دار ومنها الى العاصمة اديس ابابا.

وأفاد أن السلطات السودانية في المعبر استقبلت نحو عشرين من السودانيين والأجانب القادمين من اثيوبيا كما ارتفع حجم الحركة التجارية والبضائع والسلع الاستراتيجية والضرورية الواردة والصادرة بين البلدين بتنسيق عالي بين السلطات السودانية والقنصلية الإثيوبية.

وأشار حسب الرسول الى استمرار عمليات سفر وتفويج العالقين من الذين اكملوا اجراءات المغادرة على ان تتم عمليات الفحص الأمني والتأشيرات خلال الساعات القادمة بمكتب جوازات القضارف.

سودان تربيون