عالمية

بالصور.. “بعد اتهامه بجرح مشاعر المصريين ” .. رئيسة حزب تدافع عن رئيس حزب آخر ظهر بـ “الشورت” أثناء اجتماع للمعارضة

2023/08/13
مصر 1

أثار ظهور رئيس حزب سياسي معارض في مصر خلال صورة جماعية مع رؤساء أحزاب آخرين، جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ارتدائه الشورت، فيما علقت رئيسة حزب الدستور، على الانتقادات التي وجهت له.
وأظهرت الصورة رؤساء الأحزاب المعارضة، بعد اجتماعهم بمنطقة الساحل الشمالي، لنقاش مبادرة تكوين فريق رئاسي من مرشحين محتملين لانتخابات الرئاسة.

وأبانت الصورة رئيس حزب الجيل وهو يرتدي الشورت ويتوسط الحضور أثناء التقاط الصورة الجماعية.
وعلقت رئيسة حزب الدستور المصري، جميلة إسماعيل، التي كانت من بين الحضور على انتقادات “الشورت” قائلة: “لمن يرى الشورت جرحاً لمشاعر المصريين، أرى أن ما يجرحها فعلًا هو الكروش تحت الأزياء، والبدل الرسمية بأنواعها، المتخمة بالملايين المنهوبة والموزعة على الحبايب والمحاسيب”.

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صحيفة المرصد

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