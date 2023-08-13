بالصور.. “بعد اتهامه بجرح مشاعر المصريين ” .. رئيسة حزب تدافع عن رئيس حزب آخر ظهر بـ “الشورت” أثناء اجتماع للمعارضة





أثار ظهور رئيس حزب سياسي معارض في مصر خلال صورة جماعية مع رؤساء أحزاب آخرين، جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ارتدائه الشورت، فيما علقت رئيسة حزب الدستور، على الانتقادات التي وجهت له.

وأظهرت الصورة رؤساء الأحزاب المعارضة، بعد اجتماعهم بمنطقة الساحل الشمالي، لنقاش مبادرة تكوين فريق رئاسي من مرشحين محتملين لانتخابات الرئاسة.

وأبانت الصورة رئيس حزب الجيل وهو يرتدي الشورت ويتوسط الحضور أثناء التقاط الصورة الجماعية.

وعلقت رئيسة حزب الدستور المصري، جميلة إسماعيل، التي كانت من بين الحضور على انتقادات “الشورت” قائلة: “لمن يرى الشورت جرحاً لمشاعر المصريين، أرى أن ما يجرحها فعلًا هو الكروش تحت الأزياء، والبدل الرسمية بأنواعها، المتخمة بالملايين المنهوبة والموزعة على الحبايب والمحاسيب”.

لمن رأي في *الشورت* في لقاء المعارضة ما يجرح مشاعر المصريين …. أري أن ما يجرحها فعلًا هو *الكروش* تحت الأزياء و البدل الرسمية بأنواعها و المتخمة بالملايين المنهوبة و الموزعة علي الحبايب و المحاسيب..#تنظيم_الشورتات #انتخابات_الرئاسية #مصر #فريق_رئاسي #جميلة_اسماعيل… pic.twitter.com/rwYqtnLDX1 — Gameela Ismail (@GameelaIsmail) August 12, 2023

صحيفة المرصد