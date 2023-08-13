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شاهد.. “علاء مبارك” داخل مطعم كشري وسط البلد بالقاهرة .. ويعلق : الخدمة ممتازة وناس في منتهى الذوق

2023/08/13

وثق مقطع فيديو ظهور علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، وهو يتناول “الكشري” مع أصدقائه داخل أحد المطاعم الشعبية الشهيرة بوسط القاهرة.
وأبان الفيديو النادل يرحب ب “علاء مبارك” قائلا: ” علاء باشا مبارك ، منورنا ، الغالي بن الغالي، وطول عمره في قلبنا وهيفضل في قلبنا”، فيما ابتسم علاء مبارك.
كما أظهر الفيديو، النادل وهو يجهز الكشري بإضافة “الثومية، والخل، والصلصة، والحمص”، ليستعد علاء مبارك لتناول الطعام.

وعلق علاء على منصة إكس قائلا: “بالأمس مع بعض الأصدقاء أكلنا أحلى كشري في وسط البلد، الكشري جميل والخدمة ممتازة وناس في منتهى الذوق شكرًا لأصحاب المطعم ولكل العاملين على حسن الاستقبال”.
الجدير بالذكر أن علاء مبارك يظهر عادة في التجمعات العامة في المطاعم أو المباريات بين فترة وأخرى.

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صحيفة المرصد

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