سياسية
مناوي: أي ترتيبات مع صُناع الحرب الدائرة تعتبر إضافة نار علي النار
قال حاكم دارفور “مني أركو مناوي” بأنه بعد هذه التجربة المريرة التي عاشها السودان في فترة الحكم الوطني الفاشل عقب الاستعمار ، أي حوار نخبوي أو تظاهرة بنفاق سياسي او بحث عن السلطة عبر الدناءة والعمالة لا تفيد للبلاد.
وأضاف مناوي على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: هذا الأسلوب الرخيص قد فاق حد المرونة وبلغ القمة فتدحرج. فاليعلم الجميع الاقليمين والدوليين وابناء وبنات الوطن، أي ترتيبات مع صُناع الحرب الدائرة تعتبر إضافة نار علي النار. الشعب السوداني له أسلوبه في حل مشكلته وينتظر لحظة مناسبة، يجب أن يسبق وقف الحرب علي النهم السياسي.
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