مناوي: أي ترتيبات مع صُناع الحرب الدائرة تعتبر إضافة نار علي النار





قال حاكم دارفور “مني أركو مناوي” بأنه بعد هذه التجربة المريرة التي عاشها السودان في فترة الحكم الوطني الفاشل عقب الاستعمار ، أي حوار نخبوي أو تظاهرة بنفاق سياسي او بحث عن السلطة عبر الدناءة والعمالة لا تفيد للبلاد.