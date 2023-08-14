الربط الشبكي بين بورتسودان وولايات السودان آخر خطوات إصدار الجوازات





كشفت مصادر عن إكتمال العمل في تركيب مصنع الجوازات بمدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر.

وأشارت في حديث لمجلة “طيران بلدنا” إلى أن الفُرق الفنية بذلت مجهودات كبيرة ومكثفة في مرحلة التركيب ومن ثم التجريب حيث تم الاطمئنان على العمل.

ولفتت إلى أن إدارة الجوازات والهجرة افردت إهتمام كبير بالربط الشبكي بين بورتسودان حيث المصنع والولايات الأخرى وذلك لتسهيل إجراءات اصدار الجوازات.

ورفضت المصادر تحديد موعد لبداية العمل إلا أنها رجحت أن يكون في الثاني من سبتمبر القادم وربما قبله كما أكدت إلى عدم تحديد الرسوم حتى الآن.

بورتسودان:طيران بلدنا