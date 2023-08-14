رحلة يومياً لتاركو من السودان إلى وجهة خارجية وخياراتها تتعدد





عند إستئناف الرحلات من مطار بورتسودان في السادس من مايو كان كل من يدلف إلى مكتب شركة تاركو للطيران بمدينة بورتسودان يدرك أن أمامه خيار واحد للحجز، فقد كانت جدة السعودية فقط التي تُسيّير تاركو ناحيتها رحلات.

وبعد مُضي أكثر من ثلاثة شهر فقد تعددت خيارات الحجز بمكاتب تاركو داخلياً وخارجياً ورغم أنها ماتزال تُسييّر رحلاتها إلى جدة بانتظام بواقع رحلة يومياً إلا أنها نجحت في إستئناف الرحلات إلى عدد من الوجهات الاسيوية والأفريقية.

فعلي صعيد السعودية فإنها تُسيّير ثلاثة رحلات في الأسبوع إلى الرياض ورحلتين إلى الدمام بالإضافة إلى دُبي والشارقة وكذلك الدوحة، اما عنتبي الاوغندية فإنها تسييّر ناحيتها رحلة في الأسبوع.

وحتى الآن فإن تاركو ورغم ظروف الحرب إلى أنها نجحت في استئناف رحلاتها إلى عدد من المحطات الخارجية التي تتوقع مصادر زيادتها في الفترة القادمة.

بورتسودان:طيران بلدنا