25 قتيلا في اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم بدارفور





فيما اتسعت دائرة الاشتباكات بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور، اليوم الأحد، بين قوات الجيش والدعم السريع، أفاد مراسل “العربية/الحدث”، بسقوط 25 قتيلا و70 جريحا جراء القصف المتبادل بين الجيش السوداني والدعم في نيالا عاصمة جنوب دارفور.

وشملت المواجهات خمسة أحياء شمال وجنوب المدينة، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والخفيفة، ما دفع المواطنين على النزوح والخروج من المنازل إلى مناطق أكثر هدوءا.

وقال أحد السكان إن مئات من أهالي نيالا، ثاني أكبر مدن السودان بعد الخرطوم، غادروا منازلهم “بعدما سقطت القذائف عليها”.

كما قال شهود آخرون إن قوات الدعم السريع التي يقودها الفريق محمد حمدان دقلو هاجمت نيالا “بعشرات العربات العسكرية” فيما “فر مئات السكان على وقع نيران المدفعية التي كانت تتزايد كثافتها بمرور الوقت”.

ويعتبر دارفور، وهو إقليم سبق أن شهد حربا أهلية في العقد الأول من القرن الحالي، معقل قوات الدعم السريع.

وتركزت المعارك لفترة طويلة في الجنينة، عاصمة غرب دارفور، حيث قد تكون وقعت “جرائم ضد الإنسانية”، وفق الأمم المتحدة.

ووفق مركز بحثي تابع لجامعة وايل في الولايات المتحدة، تم إحراق 27 بلدة في دارفور على الأقل من قوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب الراهنة قبل أربعة أشهر.

وسقط 3900 قتيل على الأقل نتيجة الحرب المشتعلة بين قوات دقلو والجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان. كما اضطر نحو أربعة ملايين شخص إلى الفرار من منازلهم.

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