طلاب كلية الهندسة جامعة الخرطوم يجلسون للإمتحانات النهائية ب4 مراكز





بدأت صباح أمس الأحد 13 أغسطس الجاري إمتحانات طلاب الفصول النهائية بكلية الهندسة بجامعة الخرطوم في ثلاثة مراكز داخل البلاد ومركز القاهرة ببيت السودان للطلاب الذين هم خارج السودان. حيث بدأت الإمتحانات بمراكز جامعة وادي بعطبرة، جامعة القضارف وجامعة الجزيرة بمدينة ود مدني.

وفي تصريح صحفي من مركز الإمتحانات بالقاهرة قال مدير جامعة الخرطوم بروفيسور عماد الدين الأمين الطاهر عرديب رئيس اللجنة العليا للإمتحانات إن عدد طلاب الفصول النهائية بكلية الهندسة الذين جلسوا للإمتحان اليوم قد بلغ 425 طالباً وطالبة منهم 148بمركز جامعة وادي النيل بمدينة عطبرة، 162 بمركز جامعة الجزيرة بمدني، 27 بمركز جامعة القضارف بمدينة القضارف و98 طالباً وطالبة بمركز القاهرة ببيت السودان بالسيدة زينب. وأضاف أن طلاب الملاحق والبدائل بكلية الدراسات الإقتصادية والإجتماعية قد بدأت إمتحانتهم منذ السبت 12 أغسطس. وسيجلس طلاب الفصول النهائية بكلية الٱداب اليوم الأثنين 14 أغسطس 2023م. وتتواصل إمتحانات كلية الهندسة الٱداب والدراسات الإقتصادية والإجتماعية حسب التقويم الذي أجازه مجلس العمداء. وقد زار كل من القائم بالأعمال بسفارة السودان بالقاهرة السفير محمد عبدالله التوم، والمستشار الثقافي بالسفارة الدكتور مرتضي علي عثمان مركز القاهرة صباح أمس الأحد مع بداية الجلسة بحضور مدير الجامعة بروفيسور عماد الدين الأمين الطاهر عرديب حيث خاطبوا الطلاب وأشادوا بجهود جامعة الخرطوم المستمرة لتأمين مستقبل الطلاب بإجراء الإمتحانات في هذه الظروف الصعبة داعين الطلاب للإهتمام بمستقبلهم لأنهم يمثلون أمل الأمة والبلاد وأكدوا استعداد السفارة لتقديم كل ما هو مطلوب لإكمال هذه الإمتحانات في جو صحي ومعافي. ومن جهته شكر مدير الجامعة سعادة السفير والمستشار الثقافي وطاقم السفارة على ما بذلوه من جهد وتعاون لتهيئة المركز والمساعدة في توفير المعينات الأخري. الجدير بالذكر أن مجلس العمداء قد كلف وكيل الجامعة الدكتور محمود علي أحمد مديراً لمركز جامعة الجزيرة، دكتور سليمان حماد ناصر عميد شؤون الطلاب مديراً لمركز جامعة القضارف ودكتور أحمد عبدالله محمد عميد كلية العمارة مديراً لمركز جامعة وادي النيل. نشير إلى أن هناك مواد إختيارية يجلس لها فقط الطلاب الراغبين من جملة الطلاب المسجلين للجلوس للإمتحان لذلك تتفاوت أعداد الطلاب الجالسين للمادة المحددة من يوم لٱخر حسب رغبة الطلاب وليس غيابا عن حضور المادة.

وكاله سونا