الإعلان عن مبادرة قطرية مصرية لإنشاء مستشفى في السودان





كشف السفير المصري في السودان السيد هاني صلاح عن مبادرة قطرية – مصرية لإنشاء مستشفى في السودان تقدم فيه الخدمات الصحية بصورة متطورة، حيث يعاني القطاع الصحي في السودان من نقص حاد في الخدمات الطبية والإمدادات العلاجية والدوائية، إضافة إلى النقص الواضح في المعدات الطبية المتطورة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يكثف فيه الجيش السوداني جهوده لتحقيق مكاسب في العاصمة الخرطوم في بعض من أعنف المعارك منذ بدء الصراع مع قوات الدعم السريع. وقال سكان إن الجيش نفذ ضربات جوية وقصفاً بالمدفعية الثقيلة، في محاولة للاستيلاء على جسر عبر نهر النيل تستخدمه قوات الدعم السريع في نقل تعزيزات وأسلحة من أم درمان إلى مدينتي بحري والخرطوم. والمدن الثلاث تشكل معاً العاصمة الأوسع للسودان.

في لقاء جمع بين السفير المصري في السودان هاني صلاح ووزير الصحة السوداني الدكتور هيثم محمد إبراهيم، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية، ناقشا الاستعدادات لتنفيذ البروتوكولات التي تم الاتفاق عليها بين الخرطوم والقاهرة، لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية وتقديم يد العون والمساعدة للنهوض بالوضع الصحي في السودان.

في وقت سابق، كشفت مصادر سودانية لـ”الشرق” عن تسلم الجهات المختصة في السودان بميناء بورتسودان شرقي البلاد مصنع الجواز الإلكتروني الذي قامت دولة قطر بمبادرة منها بنقله عبر طائرة المساعدات القطرية التي وصلت بورتسودان، وذلك تمهيداً لاستئناف المعاملات ووثائق السفر وإصدار الجواز الإلكتروني في ظل أوضاع الحرب الراهنة بالبلاد.

هذا في الوقت الذي وصلت فيه طائرة قطرية تحمل 14 طناً من المواد الغذائية والطبية، مقدمة من صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري، إلى مطار بورتسودان في جمهورية السودان الشقيقة، ليصل إجمالي المساعدات القطرية عبر الجسر الجوي إلى السودان 371 طناً.

وتأتي هذه المساعدات في إطار مساندة دولة قطر للشعب السوداني ودعمها الكامل لصموده في مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها حالياً بسبب استمرار القتال، وجددت وزارة الخارجية حرص دولة قطر على استتباب الأمن والاستقرار في جمهورية السودان الشقيقة.

في حين نشبت الحرب بعد أربع سنوات من الإطاحة بعمر البشير في انتفاضة شعبية، واندلعت التوترات بين الجيش وقوات الدعم السريع اللذين شاركا في انقلاب عام 2021، بسبب خلافات حول خطة للانتقال إلى الحكم المدني.

وأعلن الجانبان عن إحراز تقدم عسكري في الأيام القليلة الماضية، لكن لا توجد مؤشرات على حدوث انفراجة حاسمة. وتوقفت جهود تقودها السعودية والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

“عربي بوست”