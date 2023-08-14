مصادر أممية : فولكر سيقدم تقاريره عن السودان مستقبلا كالمعتاد





قالت مصادر أممية خاصة لسودان تربيون، الأحد إن قرار اختيار المتحدثين بمجلس الأمن تتخذه الأمم المتحدة بمنأى عن أي ضغوط، مشددة على أن رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس سيقدم تقارير البعثة مستقبلا كالمعتاد.

وأفادت المصادر أن المنظمة الدولية قررت مخاطبة مارثا بوبي مساعد الأمين العام بأفريقيا لبناء السلام و الشئون السياسية، جلسة مجلس الأمن المفتوحة حول السودان الأسبوع الماضي.

وأضافت ” حديث الحكومة حول استجابة الأمم المتحدة لطلب بمنع فولكر من مخاطبة الجلسة ليس صحيحا”.

وكان وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق أفاد في تصريح الخميس الماضي أن السودان نجح خلال جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع بالسودان في استبعاد فولكر عن الجلسة لأول مرة منذ تعيينه ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان.

وعقب جلسة مجلس الأمن قالت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد للصحفيين إنهم تلقوا ما مفاده أن فولكر سيقدم إحاطة إلى المجلس، لكن اسمه سحب من جدول الأعمال.

وتابعت “نتفهم أن ذلك جرى لأن الحكومة السودانية هددت بسحب يونيتامس من السودان إذا خاطب فولكر المجلس. تحدثت إلى فولكر مباشرة بشأن المسألة وأشار إلى أنه خاضع لأوامر. المسألة برمتها شائنة وغير مقبولة”.

وحسب المصادر الأممية التي تحدثت لسودان تربيون فإن المتحدث الرسمي أوضح أن رئيس بعثة الأمم المتحدة بالسودان فولكر بيرتس سيقدم تقاريره للمجلس حول السودان مستقبلا عند الضرورة.

وفي وقت سابق بعد اندلاع الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع اعتبر السودان فولكر بيرتس شخصا غير مرغوب فيه ودعا أمين عام الأمم المتحدة لتعيين بديل له.