حركة العدل والمساواة: الأمر الأخطر هو ما شهدته مناطق كبم وأم لباسة





قالت حركة العدل والمساواة السودانية بزعامة جبريل ابراهيم إن ما يجري في ولاية جنوب دارفور مؤشر خطير ينذر بحرب شاملة سيشهدها الإقليم.

وأفاد المتحدث باسم حركة العدل والمساواة حسن ابراهيم فضل لسودان تربيون أن الحركة تتابع بقلق الاشتباكات الخطيرة التي جرت خلال الأيام الماضية والتي أسفرت عن قتلى وجرحى مدنيين جراء تبادل القصف المدفعي بين الجيش والدعم السريع وسقوط القذائف في منازل المواطنين.

وأكد أن الأمر الأخطر هو ما شهدته مناطق كبم وأم لباسة جنوب غرب مدينة نيالا نتيجة اشتباكات ذات طابع قبلي بين قبيلتي البني هلبة والسلامات تورط فيها عناصر الدعم السريع من أبناء القبيلتين وراح ضحيتها عشرات القتلى.

واعلنت حركات الكفاح المسلح الأحد عن نشر قوة مشتركة من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام بولاية جنوب دارفور لحماية المدنيين.

“سودان تربيون”