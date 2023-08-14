شاهد بالفيديو.. عرض هائل للجيش السوداني في عيده الـ 69 – خشم القربة





يحتفل الجيش السوداني بعيده رقم 69 منذ تأسيسه، ويأتي احتفال هذا العام مختلفاً تماماً؛ حيث يمر السودان بأسوأ أزمة طوال تاريخه، وهي قيام قوات الدعم السريع “القوية” بالتمرد ومحاولة السيطرة على الحكم بالقوة وتأسيس مملكة “آل دقلو” في السودان.

القوات المسلحة السودانية تصدت لهذه المؤامرة وتقترب من تحقيق الانتصار على المليشيا المتمردة، وإعادة الأمن لربوع السودان.

يحتفل الجيش السوداني بعيده اليوم، وهذه مشاهد من الاحتفال الذي أقيم بواسطة الفرقة 11 مشاة بخشم القربة في شرق السودان، بتصوير الإعلامي “عزمي عبدالرازق”.

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رصد وتحرير – “النيلين”