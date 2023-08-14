عقار يشيد بجهود قوات الشرطة .. استعادة بيانات السجل المدنى كاملة الذى يمثل الهوية الوطنية السودانية وتشغيل مصنع الجواز





أشاد السيد الفريق /مالك عقار اير نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالجهد الكبير الذى تقوم به قوات الشرطة والاداء المشرف الذى قامت به خلال فترة الحرب ، وجدد سيادته ثقة الدولة فى الشرطة وقدرتها على العمل فى الظروف الاستثنائية . جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه السيد الفريق شرطة / خالد حسان محى الدين وزير الداخلية المكلف المدير العام لقوات الشرطة ،الذى قدم تنويرا شاملا حول انتشار الشرطة فى محلية كررى وعودة العمل بإقسام المحليه بالطاقة القصوى واكتمال عودة قوة المحلية وتوفير معينات العمل لها.

وأشار السيد الوزير إلى أنه تم إيفاد مشرفى القطاعات من هيئةإدارة الشرطة لولايات البلاد للوقوف على احوال القوات وتقديم التنوير لهم عن الوضع الامنى والجنائى ورفع الحس الامنى وتجويد الاداء وذلك بهدف ربطهم بالاحداث رفعا للروح المعنوية للقوة.

اما فى مجال الخدمات فقد أكد السيد وزير الداخلية أن قوات الشرطة تمكنت بنجاح من استعادة بيانات السجل المدنى كاملة واستعادة عمل النظام الذى يمثل الهويه الوطنية السودانية وأضاف أنه تم تركيب ماكينات طباعة الجواز وجاري العمل حاليا على تجريب النظام تمهيدا لتدشين العمل قريبا عقب مؤتمر صحفى .

وفى إطار مجال مكافحة الجريمة وتعقب المجرمين أنشأت الشرطة منصة إلكترونية (خدمة البلاغ الالكترونى )حيث تم حتي الان حصر حوالى ١٥.٧٠٢ عربة منهوبة تم الابلاغ عنها من المواطنين وقال أن العمل جارى على تعميم نشرة لنشر قائمةالعربات المنهوبة عبر الإنتربول بهدف ملاحقة المجرمين واستعادة هذه العربات لأصحابها.

وناشد السيد وزير الداخليه المكلف المواطنين بالتوجه لاقسام الشرطة في اي ولاية هم فيها لفتح بلاغات عن المفقودات والمنهوبات أو عبر البلاغ الالكترونى .

المكتب الصحفي للشرطة – السودان