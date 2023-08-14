أعاهدكم بأن نحتفل بالنصر قريباً جداً.. ملخص كلمة البرهان بمناسبة العيد الـ 69 للجيش السوداني





وصف الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية ما يتعرض له السودان من أزمة حالية بأنه أكبر مؤامرة في تاريخه وذلك بسبب تمرد قوات الدعم السريع، مؤكداً بأن الجيش السوداني يبذل كل غال ونفيس لحماية الوطن والمواطنين.

أبرز ما جاء في خطاب وكلمة البرهان بمناسبة عيد الجيش السوداني، والذي يصادف يوم 14 أغسطس من كل عام:

– أعاهدكم جميعاً أيها الشرفاء بأن نحتفل بالنصر المؤزر قريباً جداً على هذا التمرد الغاشم.

– أعاهدكم بأن نحافظ على هذا البلد وشعبه وأن نجنبه مغامرات كل متهور ومغامر. وأن نبدأ ونواصل معاً مسيرة البناء والتعمير لما دمرته هذه الحرب.

– ما يمر به السودان يعتبر أكبر مؤامرة تاريخية تستهدف الدولة السودانية ووجودها.

– الجيش يقف بالمرصاد للمؤامرة التاريخية التي يقودها الدعم السريع بمشاركة ودعم أعوانه.

– نسعى للوصول إلى صيغة سياسية محكمة تصل بالبلاد إلى محطة الانتخابات والتي يختار فيها الشعب من يحكمه بجدارة واستحقاق.

– متجهين نحو جيش مهني واحد موحداً خالي من أي تشوهات، يحفظ ويصون الوطن.

– تحية لشهادة البلاد في كل الحقب وتحية خاصة لشهادة معركة استرداد الكرامة الوطنية لحسم هذا التمرد.

– شكراً لجوار وأصدقاء السودان الذين سعوا ويسعون معنا لإعادة الأمن والاستقرار إلى وطننا الغالي.

رصد وتحرير – “النيلين”