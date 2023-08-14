هل السبب لجان ولاد الأكابر.. لماذا تصدرت كلية طب سوهاج في تنسيق الجامعات 2023؟





أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قبل قليل، عن الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى للشعبتين العلمية والأدبية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث جاءت كلية طب سوهاج في مقدمة كليات المرحلة الأولى، وذلك بمجموع 387.5، بنسبة 94.51%.

يأتي ذلك عقب الحالة التي أثارتها كلية الطب جامعة سوهاج، بعد أزمة رسوب عدد كبير من طلاب كلية الدفعة الأولى بكلية طب سوهاج، الأمر الذي أرجعه البعض بما فيهم عميد الكلية الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية طب سوهاج، إلى انتشار ما يعرف بـ “لجان ولاد الأكابر”، واللجان التي شهدت أعمال شغب وخروج عن المألوف بتكرار وقائع الغش الجماعي.

تصريحات سابقة للدكتور رضا حجازي، وزير التعليم، أشارت إلى أن مراكز جهينة ودار السلام وأخميم، شهدت حالات غش جماعي خلال العام الدراسي 2022، الأمر الذي دفع “حجازي” وكان حينها نائب للدكتور طارق شوقي، وزير التعليم السابق، إلى صدور قرار بوقف التحويلات لتلك المدارس.

وأشار عميد كلية الطب، أن الكلية ستتخذ العديد من الإجراءات التي من شأنها مواجهة أزمة لجان الأكابر، وذلك بعد التأكيد على أن الأزمة ترجع إلى امتحانات الثانوية العامة، وما يرجع بها، إلا أنه أشار إلى أن الكلية إلى أنه كأستاذ جامعي لا يعنيه كيف وصل الطالب إلى الجامعة، وأن الأمر يرجع إلى توجيهات وترشيحات مكتب التنسيق لكلية الطب طبقًا للقانون، الأمر الذي أرجعه البعض إلى أن هذا هو السبب في تصدر كلية طب جامعة سوهاج لقائمة الحدود الدنيا للشعب العلمية.

وكان عميد كلية طب سوهاج، قد تابع خلال تصريحات سابقة لـ القاهرة 24، أن إجمالي عدد طلاب وطالبات الفرقة الأولى بكلية طب سوهاج هذا العام بلغ 600 طالب، تخلف منهم عن أداء الامتحانات النهائية 32 طالبًا، وحضر منهم 568 طالبًا، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الناجحين بالفرقة الأولى بلغ 222 طالبًا بنسبة 39.08%، بينما بلغ عدد الطلاب الراسبين 346 طالبًا بنسبة 60.91% من جملة عدد الطلاب الحاضرين.

القاهرة 24