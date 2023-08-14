شاهد بالفيديو.. جندي سوداني يبكي ويصرخ “فك اللجام” ويجعل دموع السودانيين تنهمر





في مشهد أبكى السودانيين وجعل دموع رواد شبكات التواصل الاجتماعي تنهمر، سقط جندي سوداني على الأرض ونزع ملابسه وهو يصرخ أمام أحد قادة القوات المسلحة بالعبارة المشهورة “فك اللجام”.

وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع وأحدث حالة من التفاعل والإحساس بوطنية وغيرة هذا الجندي ورغبته الأكيدة في المساهمة في حسم تمرد السريع.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي بطالب فيها الجنود بفك اللجام أمام القادة، فقد سبق هذا الجندي جندي آخر وكان ذلك أمام مساعد القائد العام للجيش “ياسر العطا”.

وفي حديثه اليوم بمناسبة عيد الجيش قال “البرهان” القائد العام للقوات المسلحة السودانية “نقترب من النصر والاحتفال بإنهاء التمرد”.

شاهد الجندي ومطالبته بـ “فك اللجام”:

الخرطوم – “كوش نيوز“