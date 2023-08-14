الشرطة الأمنية بمحلية بربر تضبط كميات من الوقود والبضائع المهربة





نفذت إدارة الشرطة الأمنية بمحلية بربر مداهمة لأحد المنازل بمنطقة القيقر بمحلية بربر بمشاركة الشرطة الأمنية فرعية عطبرة.

وجاءت المداهمة على خلفية معلومات تم جمعها والتأكد منها، تفيد بقيام أحد المهربين بتفريغ بضائع مهربة من إحدى دول الجوار في المنزل المذكور وهي عبارة عن عدد 32 برميل وقود “جازولين” وكميات كبيرة من المواد الغذائية “زيوت طعام، تونة، ساردين، مكرونة وشعيرية” وكميات من صابون الغسيل وصابون البودرة وأكياس البلاستيك ومعجون الأسنان.

وكانت البضائع قد جرى تهريبها على متن 2 شاحنة Zs ولوري.

وتم نقل المعروضات إلى قسم شرطة مدينة بربر وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكاله سونا