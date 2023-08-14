التعليم العالي بالسودان تقرر إيقاف الدراسة والأنشطة الأكاديمية بالجامعات الحكومية والخاصة

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – السودان – قراراً بإيقاف الدراسة وجميع الأنشطة الاكاديمية في الجامعات الحكومية والخاصة.

وقالت الوزارة في بيان حمل توقيع الوزير يوم الاثنين 14 أغسطس بأن هذا القرار جاء على خلفية توجيهات مجلس الوزراء الخاصة بإرجاء فتح الجامعات إلى توقيت يحدد في منتصف أكتوبر 2023.

وكانت بعض الجامعات السودانية قد بدأت في امتحان طلابها بمراكز داخل وخارج السودان، ولم يتم حتى الآن توضيح ماذا سيحدث بناء على قرار الوزير الجديد.

شاهد صورة من قرار الوزير: