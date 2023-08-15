طب وصحة

انطلاق حملة الاصحاح البيئ ومكافحة نواقل الامراض بمحلية ودمدني الكبري

2023/08/15
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تدشن وزارة الصحة ولاية الجزيرة يوم غد الثلاثاء حملة الإصحاح البيئ ومكافحة نواقل الأمراض بالمستشفيات والأحياء بمحلية ودمدني و79 معسكر إيواء بالمحلية وتستمر من الفترة 15-28 أغسطس الجاري.

وأوضخ الأستاذ معاوية عبد القادر مدير إدارة الملاريا بوزارة الصحة ولاية الجزيرة أن الحملة تنفذ بدعم من وزارة الصحة الإتحادية وبالتعاون مع وزارة الصحة بولاية الجزيرة ومشاركة إدارة وقاية النباتات، شعبة الكيماويات للعاملين بدول المهجر، شارع الحوادث، الجمعية السودانية لحماية البيئة والغرفة التجارية مشيراً إلى أن الحملة تستهدف نقل النفايات بالمستشفيات والأحياء و 79 معسكر إيواء بالمحلية ومكافحة الأطوار المائية عن طريق الردم، التصريف والتجفيف بجانب الرش الضبابي بالطلمبات المحمولة بالكتف مناشداً المواطنين المشاركة الفاعلة في الحملة.

وكاله سونا

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