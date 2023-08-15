وسط نسور الجو.. كيف هنأ البطل “أحمد الشاكر” رفاقه في القوات المسلحة وجماهير الشعب السوداني؟ – صور





نشر بطل القوات المسلحة السودانية، المظلي “أحمد الشاكر” تهنئة خاصة بمناسبة العيد 69 للجيش السوداني، وذلك على صفحته الرسمية.

وقال بطل المظلات “الشاكر” بأنه يقدم كل التهاني والتبريكات للقوات المسلحة السودانية والشعب السوداني، بحلول عيد الجيش الـ 69. أعاده الله علينا وعليكم بالنصر والخير واليمن والبركات، وجيش واحد شعب واحد.

ونشر أحمد الشاكر صورة جديدة له وسط نسور الجو – سلاح الطيران السوداني، وكتب عليها: ” نصر من الله وفتح قريب”.

شاهد تفاعل رواد شبكات التواصل الاجتماعي مع بطل القوات المسلحة السودانية “أحمد الشاكر”:

رصد وتحرير – “النيلين”