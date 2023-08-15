



استباحت السوق والبنوك والبيوت

*قوات الدعم السريع تعتدي على محلية الخوي بغرب كردفان وتُخلف خسائر فادحة في الارواح و الممتلكات العامة والخاصة!!*

الخوي : كباشي موسى

اعتدت قوات من الدعم السريع بقوة قوامها 18 عربة دفع رباعي مزودة بأحدث أنواع العتاد العسكري الحربي على محلية الخوي بولاية غرب كردفان ظهر اليوم ، حيث تمكنت القوة من دخول المدينة بعد أن تصدى لها شباب مدينة الخوي في محطة الكافتيريا في معركة شرسة استبسل فيها أبناء الخوي خير استبسال رغم قلتهم وسلاحهم الخفيف ،فيما تعرضت القوات المعتدية لخسائر كبيرة تمثلت في فقدانها لأكثر من (5) أفراد فارقوا الحياة حالاً،و تمكنت المليشيا من رفع (4) جثث يتبعون لها،فيما تجاوزت الجثة الخامسة نتيجةً لاحتدام المعركة وادراكهم لخسارة الموقف إذا ما طالت المعركة وتأخر الوقت ،كما تعرضت القوات الغادرة إلى عدد كبير من الجرحى أثناء هجومها على الخوي ، وخلال المعركة استشهد عدد (2) من المواطنين دفاعاً عن الأرض والمال وهما المواطن (الهادي الجعلي) والمواطن (أحمد العطا) ، فيما أصيب عدد (2) من المواطنين وهما شكيا من اصابات متفاوتة،منهما الزميل الصحفي (وليد الشبيكي) الذي تعرض لاصابة في اليد ،و تمكنت القوة المعتدية من نهب مصرف الادخار وتحطيم زجاجه وواجهته ونهب جميع أجهزة البنك ومعداته، علاوةً على إتلاف سجلات الشرطة ونهب المرتبات التي كانت معدة للتوزيع وعدد من قطع السلاح بمخازن الشرطة ،ذلك بعد أن صوبت المليشيات كمية من الاعيرة النارية بالسلاح الثقيل والخفيف نحو مباني رئاسة قوات الشرطة بالخوي .

في الاثناء اعتدت القوات المعتدية على رئاسة محلية الخوي وصوبت نحوها دوي مكثف من السلاح وعبثت بملفات مهمة، ونهبت المليشيات كمية كبيرة من أموال المحلات التجارية واصحاب البضائع، بالإضافة إلى سرقة عدد ( 4) عربات دفع رباعي، منها عدد (2) عربة ماركة تايوتا ( لانكروزر) تتبع أحدهما إلى قسم شرطة الخوي (الطوارئ) على متنها (سلاح دوشكا)، والأخرى تتبع إلى قسم مرور محلية الخوي ، بينما العربة الثالثة هي عربةمن ماركة التايوتا (إسعاف) تتبع إلى مستشفى مدينة الخوي، فيما أكدت المصادر ان العربة الرابعة وهي (بوكس) تتبع إلى محلية الخوي، هذا بالإضافة إلى عربة أخرى تتبع إلى أحد المواطنين،ونهبت المليشيات محطة وقود المواطن (فضل الله حامد الشريف) واستولت على الوقود المُحضر للبيع،كما تمكنت من الاستيلاء على عدد كبير من اطارات سيارات الدفع الرباعي ونهب المحال التجارية، وزودت نفسها بسلع تموينية كالسكر والدقيق والزيت وما خف وزنه وعظم ثمنه، واستباحت منازل المواطنين الذين خصهم الله بفضله ونهبت منهم مقتنيات عظيمة، ولم نتمكن من الوصول لأصحابها لرصدها.

وفي ذات الوقت تجمع عدد كبير من المواطنين بالنهود وذهبوا إلى مدينة الخوي المنكوبة على متن سيارات الدفع الرباعي ، ولكن سرعات ما غادرت قوات الدعم السريع المنطقة بعد أن عُلمت بأن وجودها في مدينة الخوي لأكثر من ساعة يعرضها للغياب عن الوجود، في الاثناء استنكرت امارة عموم قبائل دار حمر عدوان قوات الدعم السريع على محلية الخوي بغرب كردفان وحذرت قيادة القوات من أرض دار حمر، وإلا سيكون مصيرها الزوال.

الخوي : كباشي موسى