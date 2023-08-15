جبريل إبراهيم يعفي قادة كبار من حركة العدل على رأسهم سليمان صندل من مناصبهم





أصدر رئيس حركة العدل والمساواة السودانية قرارات بإعفاء عدد من قادة الحركة من مناصبهم، على رأسهم الفريق سليمان صندل حقار من تكليفه بمهام مسؤول الترتيبات الأمنية بالحركة. وجاءت القرارات على النحو التالي: قرارات رئيس الحركة قرار رقم (5) لسنة 2023م

اسم القرار وبدء العمل به يسمى هذا القرار بقرار إعفاء مسؤول الترتيبات الأمنية في الحركة، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

عملا بالسلطات المخولة لرئيس الحركة بموجب المادة 4/4/ت/5 من النظام الأساسي للحركة تعديل عام 20212, أصدر القرار الآتي نصه:

يعفى الفريق سليمان صندل حقار من تكليفه بمهام مسؤول الترتيبات الأمنية بالحركة.

على أجهزة الحركة وضع هذا القرار موضع التنفيذ.

صدر تحت توقيعي وختمي يوم الاثنين الموافق الرابع عشر من شهر أغسطس عام 2023م.

جبريل إبراهيم محمد رئيس الحركة

قرار رقم (4) لسنة 2023م

اسم القرار وبدء العمل بهيسمى هذا القرار بقرار إعفاء أمناء أمانات بالمكتب التنفيذي، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

عملا بالسلطات المخولة لرئيس الحركة بموجب المادة 4/4/ت/5 من النظام الأساسي للحركة تعديل عام 2012م, أصدر القرار الاتي نصه:

إعفاء أمناء الأمانات بالمكتب التنفيذي الاتية أسمائهم كل قرين اسمه: 1/ ادم عيسى حسابو أمين إقليم كردفان 2/ سليمان صندل حقار الأمين السياسي – لجنة الترتيبات الأمنية 3/ أحمد محمد تقد لسان أمين التفاوض والسلام 4/ محمد حسين شرف نائب أمين الإدارة والتنظيم

على أجهزة الحركة وضع القرار موضع التنفيذ.

صدر تحت توقيعي وختمي يوم الإثنين الموافق الرابع عشر من شهر أغسطس عام 2023م.