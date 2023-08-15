طب وصحة

نجاح عملية تثبيت كسر في الحوض بمستشفى الشرطة عطبرة – صورة

2023/08/15
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تكللت عملية تثبيت كسر في الحوض بالنجاح في مستشفى الشرطة عطبرة وهي من العمليات الجراحية الدقيقة التي تجرى لأول مرة.
وقال العميد شرطة طبيب / الوليد محجوب مدير مستشفى الشرطة عطبرة إن العملية أجريت تحت إشراف مستر/ نصرالدين سيدأحمد إستشاري جراحة العظام وجراحة الحوض ومستر/أيمن تاج السر إستشاري جراحة العظام وذلك بمجمع اللواء شرطة حقوقي د / سراج الدين منصور خالد العمليات في مستشفى الشرطة الجديد.
وأعرب عن سعادته بنجاح هذه العملية بإعتبارها مؤشرا واضحا عن مدى التطور الذي وصلت اليه مستشفى الشرطة عطبرة وكفاءة الكادر الطبي المتواجد بها حاليا وحداثة التجهيزات التي تتمتع بها.
المكتب الصحفي – شرطة السودان
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