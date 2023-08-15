مدير قوات الجمارك يمتدح الدور الكبير للاعلام في عكس الحقيقة للمواطنين

امتدح الفريق شرطة حسب الكريم ادم النور مدير قوات الجمارك الدور الكبير الذي ظل يضطلع به الاعلام في توفير المعلومة الصحيحة وطمأنة المواطنين وضحد الشائعات ، مشيرا الي ان الاعلام العالم اصبح غرفة صغيرة في ظل التطور الهائل في امتلاك المعلومة جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه اليوم اللواء شرطة ابراهيم مصطفي ابراهيم مدير الادارة العامة للاعلام والعلاقات العامة مؤكدا دعمه الكامل للاعلام الشرطي ليؤدي دوره في عكس الانشطة الشرطية والخدمية لوزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة وادارات الشرطة الاخري خاصة في عكس الانجازات الشرطية المتعددة ، مبينا ان الجمارك في كامل الجاهزية لسد كافة المنافذ امام المهربين المتلاعبين باقتصاد البلاد وبما تمتلكه الجمارك من خبرات تراكمية واجهزة متطورة تحد من عمليات التهريب.