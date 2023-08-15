سياسية
مدير قوات الجمارك يمتدح الدور الكبير للاعلام في عكس الحقيقة للمواطنين
امتدح الفريق شرطة حسب الكريم ادم النور مدير قوات الجمارك الدور الكبير الذي ظل يضطلع به الاعلام في توفير المعلومة الصحيحة وطمأنة المواطنين وضحد الشائعات ، مشيرا الي ان الاعلام العالم اصبح غرفة صغيرة في ظل التطور الهائل في امتلاك المعلومة جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه اليوم اللواء شرطة ابراهيم مصطفي ابراهيم مدير الادارة العامة للاعلام والعلاقات العامة مؤكدا دعمه الكامل للاعلام الشرطي ليؤدي دوره في عكس الانشطة الشرطية والخدمية لوزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة وادارات الشرطة الاخري خاصة في عكس الانجازات الشرطية المتعددة ، مبينا ان الجمارك في كامل الجاهزية لسد كافة المنافذ امام المهربين المتلاعبين باقتصاد البلاد وبما تمتلكه الجمارك من خبرات تراكمية واجهزة متطورة تحد من عمليات التهريب.
فيما اشاد اللواء شرطة ابراهيم مصطفي بالانجازات التي ظلت تحققها قوات الجمارك في كشف عمليات تهريب الذهب والوقود والسلع والمواد الغذائية المختلفة مؤكدا ان الاعلام يلعب دورا مهما في كشف عمليات التهريب وخطورتها علي الاقتصاد الوطني.
المكتب الصحفي للشرطة – السودان
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