منظمة الهجرة الدولية تنفذ مشاريع بمحلية بورتسودان





نفذت منظمة الهجرة الدولية (IOM) مشروع دعم الطوارئ المتكامل للمتاثرين بالنزاع بمراكز الايواء والمجتمعات المستضيفة، بمحلية بورتسودان بولاية البحر الأحمر بالتعاون والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السوداني، ذلك بحضور منسق المشروع الأستاذ المطالب إبراهيم، وممثلة المنظمة الأستاذة خديجة جيلاني.

وشمل البرنامج تقديم محاضرات توعوية حول أمراض الصيف، ومخاطر المخدرات، وطرق الوقاية، بالإضافة إلى محاضرة حول الدعم النفسي للمتأثرين بالحرب،.

إلي ذلك نظمت كوادر الهلال الأحمر السوداني برنامج المساحات الصديقة للاطفال من خلال الرسم والتلوين، وتوزيع لعب الأطفال

وكاله سونا