شركات طيران تشرع في ترتيبات تسييّر رحلات بين السودان ومصر





شركات طيران تشرع في ترتيبات تسييّر رحلات بين بورتسودان والقاهرة

كشفت مصادر عن شروع شركات طيران سودانية في ترتيبات فنية وادارية تمهيداً لبدء إجراءات تسيير رحلات بين بورتسودان والقاهرة عقب فتح المجال الجوي قطاع شرق السودان.

وأشارت إلى أن شركات طيران أبدت رغبتها في تسييّر الرحلات بين السودان ومصر، ورجحت المصادر التي تحدثت لطيران بلدنا شروع شركات طيران مصرية في ذات الصدد.

وتوقفت الرحلات بين السودان ومصر منذ اندلاع الحرب بالسودان وسييرت تاركو وبدر رحلتين إلى القاهرة من مطار بورتسودان في بداية شهر مايو ثم توقفت بعد أن رفضت السلطات المصرية التصديق للشركتين بتسيير رحلات وهو ذات الأمر الذي واجهته مصر العالمية للطيران.

بورتسودان:طيران بلدنا