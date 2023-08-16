السعودية: هل هناك علاقة بين تعيين سفير للفلسطينيين والتطبيع المحتمل مع إسرائيل؟





استبعدت إسرائيل إمكانية إقامة مقر دبلوماسي في القدس لأول سفير سعودي لدى الفلسطينيين الذين قالوا إن تعيينه بمثابة تأييد لهدفهم المتمثل في إقامة دولة لهم عاصمتها القدس الشرقية.

وسلم السفير السعودي في الأردن نايف السديري يوم السبت نسخة من أوراق اعتماده سفيرا مفوضا وفوق العادة للرياض “لدى دولة فلسطين وقنصلا عاما للمملكة في القدس، عاصمة دولة فلسطين” حسبما ذكرت وكالة الأبناء الفلسطينية (وفا).

كما ذكر منشور للسفارة السعودية في عمان على منصات التواصل الاجتماعي إن السديري سيكون “قنصلا عاما في القدس”.