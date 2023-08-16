30 سيارة إسعاف بكامل التجهيزات في إنطلاق مشروع الإسعاف القومي





دشنت وزارة الصحة الإتحادية اليوم بولاية البحر الأحمر تسليم سيارات إسعاف منحة من حكومة وشعب اليابان دعما لمشروع الإسعاف القومي لعدد (6) ولايات ( البحر الأحمر ، النيل الأبيض ، الجزيرة ، كسلا ، نهرالنيل ، القضارف ) كمرحلة أولى .

وأكد وزير الصحة الإتحادي د. هيثم محمد إبراهيم على اهتمام وزارته بتنفيذ مشروع الإسعاف القومي ، لافتا إلى أهميته، لإنقاذ الارواح و ربط المؤسسات الصحية،وذلك في إطار حرص الوزارة في توفير الخدمات الطبية العاجلة للمرضى والاستعداد الدائم لمواجهة وحل الأزمات الطارئة، مؤكدا على أن الإسعافات تمثل جزءاً كبيراً وظهيراً أساسياً في العملية الطبية والعلاجية.

وأكد هيثم سعي وزارته للتطوير المستمر للارتقاء الدائم بمستوى الخدمة الصحية، مشيداً بدعم الحكومة اليابانية في دعم القطاع الصحي بالسودان ودور السفارة اليابانية بالخرطوم في المتابعة لتأسيس هذا المشروع ببداية توفير عدد( 36 ) سيارة إسعاف كمرحلة اولي منها( 6) عربات مبردة لترحيل الأمصال بين الولايات ، مشيرا الى توزيع (30) إسعافا على( 6) ولايات كما تم تسليم شركة مطارات السودان المحدودة( 4 ) إسعافات، موضحا قيام دورات تدريبية متخصصة للكوادر الصحية التي يناط بها تشغيل المشروع متزامنة مع تسليم الولايات عبر أطباء الطواريء وهم الأن في جولة ميدانية للترتيب ، إضافة لتوفير البرامج المحوسبة و نظام ال GPS لضبط و تنظيم حركة الاسعاف.

من جانبه حيا مدير عام وزارة الصحة بولاية البحر الأحمر ، د. إبراهيم الناصر ، مثمنا الدور الكبير لها في دعم الصحة بالولايه ، مشيرا إلى إستلام حصة البحر الأحمر اليوم من الإسعافات ،ضمن المشروع القومي ، ملتزما بإنشاء نظام يضمن إستمرارية المشروع بالولاية.

يذكر ان هذا المشروع بدأ التنسيق له منذ اكثر من عام و يخطط ان ينتظم كل السودان وولاياته و طرق المرور السريع و تتم إدارته على المستوى الاتحادي و بتنسيق مع الولايات ضمن البرامج القومية ويعتبر تسليم الولايات الستة اليوم كمرحلة أولى وسوف تسلم بقية الولايات في المرحلة الثانية .

وكالة سونا