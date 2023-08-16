زراعة ٢مليون و٥٠٠ الف فدان من الموسم الصيفي بالنيل الأبيض





اكد المهندس الصادق محمد عثمان المدير العام الوزير المكلف لوزارة الانتاج و الموارد الاقتصادية بولاية النيل الأبيض أن المساحات التي تم تحضيرها للموسم الزراعى الصيفي حتي الآن بلغت ٢ مليون و٥٠٠ الف فدانا من جملة المساحة التشغيلية للموسم الزراعى ٢٠٢٣م والتي تستهدف زراعة ٣مليون ٤١٥ ألف فدانا في القطاعين المطري والمروي .

وقال الوزير في تصريح أن البنك الزراعى قام بتمويل ٧٥٠ ألف فدانا قابلة للزيادة حسب تعهد إدارة البنك بالإضافة لبنك النيل الذي قام بتمويل مساحات واسعة للمزارعين هذا العام .

كما تم توزيع ١٣٠٠ طنا من محاصيل التقاوي المحسنه للذرة أرفع قدمك ، طابت وود أحمد والسمسم لصغار المزارعين تكفي لعدد ١٢٤ ألف مزارعا بكل محليات الولاية .

وفي مجال المكافحة أشار الوزير المكلف انه تمت مكافحة أفة العنتد والفار وجاري حاليا مكافحة الجراد كما تم توفير كميات مقدرة من المبيدات لمكافحة افة الطير .

وابان الوزير أن هذا الموسم استثنائي ويواجه تحديات كثيرة ورغم ذلك يعول كثيرا على الولاية في زيادة المساحات المزروعة بالمروي نسبة لخروج عدد من الولايات من دائرة الانتاج واكد ان الموسم مبشر ومتوقع إنتاجية جيدة حسب معدلات الأمطار التي هطلت حتى الآن .

وكاله سونا