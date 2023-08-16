السودان يفتح سماءه “جزئيا” أمام حركة الطيران





تطور جديد شهدته الأزمة السودانية، الثلاثاء، يعتبر هو الأول من نوعه منذ اندلاع الأزمة هناك قبل 5 أشهر.

فقد أعلن مطار الخرطوم الدولي في بيان له، أن سلطة الطيران المدني السودانية أصدرت نشرة بفتح المجال الجوي أمام حركة الطيران بالقطاع الشرقي للبلاد، اعتبارا من الثلاثاء.

نائب رئيس مجلس السيادة يعلن خارطة طريق للسودان.. ويوجه رسالة لحميدتي

وأضاف البيان أن سلطة الطيران المدني أعلنت تدشين مركز بديل للملاحة الجوية في مدينة بورتسودان بشرق البلاد.

ومنذ بداية الاشتباكات بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي” في 15 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت سلطة الطيران المدني السودانية غلق المجال الجوي أمام كافة الرحلات، باستثناء طائرات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء، بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة.

وجاء هذا القرار بالتزامن مع خارطة طريق أعلنها نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، تتضمن عدة محاور من أبرزها التوصل لوقف إطلاق النار، وإطلاق حوار بين القوى السياسية والاحتكام لطاولة المفاوضات.

وجاءت هذه الخطة في وقت زادت فيه وتيرة الاشتباكات في مدينة نيالا بغرب السودان ومناطق أخرى بولاية جنوب دارفور، واندلعت فيه معارك بشوارع العاصمة الخرطوم.

وأدت الاشتباكات التي دخلت شهرها الخامس إلى نزوح أكثر من 4 ملايين شخص داخل السودان وعبر حدوده إلى تشاد ومصر وجنوب السودان ودول أخرى.

العين الاخبارية