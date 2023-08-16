سياسي سوداني: السودان يتعرض لحرب احتلال واستيطان





قال محمد حسب الرسول الباحث والسياسي السوداني، إن نجاح دور دول الجوار في الأزمة يقتضي تعاطيها مع أوضاع السودان من خلفية طبيعة الصراع والحرب الدائرة فيه، كونها حرب خارجية بأدوات محلية، تهدف إلى الهيمنة على السودان وإعادته إلى ما قبل الاستقلال الوطني، وهذا الذي أعلنته بصراحة ووضوح قوات الدعم السريع التي أعلنت أن هدفها من الحرب هو القضاء على دولة 1956.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني قائد القوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أكد، أنهم متمسكون بوحدة البلاد وإنهاء التمرد الذي قامت به قوات الدعم السريع، معربا عن شكره لدول جوار السودان لدعمهم في مجابهة الأزمة التي يمرون بها.

وقال حسب الرسول في تصريحات خاصة لـ”الدستور”، إنه يجب على دول الجوار أن تعي أن هذه الحرب بجانب أنها حرب استعمارية غربية بأدوات محلية، فإنها حرب استيطان واحتلال، وهذا الذي ظهر جلياً قبل الحرب وبعدها من خلال عمليات تهجير منظمة لعربان الشتات الذين جيء بهم من دول غرب أفريقيا بالملايين وبدأت عملية توطينهم في دارفور بعد أن قام الدعم السريع بعمليات تطهير عرقي وإبادة جماعية للسكان الأصليين في ولاية غرب دارفور وغيرها من الولايات، وقامت بتوطين المهجرين من عربان الشتات في مدن وقرى وبيوت السكان الأصليين.

وتابع: “كما قامت بتوطين أعداد من العربان على نهر النيل، وتزامن ذلك مع عمليات محو للذاكرة الوطنية من خلال حرق وتدمير المتحاف الوطنية، ودار الوثائق القومية، ومكتبة وأرشيف الإذاعة والتلفزيون، ومتحف وسجلات السلطة القضائية بما في ذلك سجلات الأراضي، وإحرق وتدمير المكتبات والمعامل ومراكز البحوث والمصانع والبنى التحتية”.

وأشار حسب الرسول إلى أن هذه الأعمال الإجرامية أكبر من قدرات التفكير المعروفة للدعم السريع تهدف إلى عملية تغيير شاملة في السودان تنتج واقعاً جديدا على المستوى الديموجرافي والسياسي سينعكس سلبا على كل دول الجوار بدون استثناء، وهنا يكمن الخطر العظيم والحال الذي يستهدف هذه الدول كما يستهدف السودان، لهذا يجب أن تبني دول الجوار مقاربتها للأوضاع في السودان من هذه الخلفية، وأن تصمم دورها انطلاقاً من هذه المعطيات الواضحة وضوح الشمس.

صحيفة الدستور