تخصيص مساحات زراعية لـ(3000) نازح من محافظة ودالماحي





استمع الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق لدى لقائه بمكتبه اليوم بالعمدة خالد الرشيد أبوشوتال محافظ محافظة الرصيرص لتنوير متكامل حول الجهود التي تبذلها المحافظة في المحاور الأمنية والخدمية من خلال الأطواف الأمنية التي تستهدف محاصرة الظواهر السالبة بالمحافظة .

واوضح المحافظ أن المحافظة فرغت من توزيع التقاوي المحسنة للمزارعين بالمحافظة ودعم (3000) نسمة من نازحي الأحداث الأخيرة بمحافظة ودالماحي بـ(10) مراكز بالمحافظة من خلال تخصيص مساحات زراعية للنازحين .

وأضاف أنه أطلع الحاكم على الخطوات الجارية لإستكمال مشروع صيانة وتأهيل طريق الرصيرص/الدمازين الى جانب إستكمال أعمال الصيانة بكوبري خور برنق , مضيفاً أن الحاكم وجه بمخاطبة ديوان الزكاة وذلك لتخصيص جرار زراعي تمكيناً لنازحي محافظة ودالماحي من الإنخراط في المظلة الإنتاجية بمحافظة الرصيرص .

وأبان أن الحاكم وعد بتوجيه شركة سودان بايل لمراجعة الأعمال الإنشائية بمداخل ومخارج كوبري خوربرنق . مبيناً أن الحاكم أكد حرصه على رعاية وتشريف برامج الإفتتاح والتدشين للمشروعات الخدمية المختلفة والمشاركة في الفعاليات الثقافية والرياضية والإجتماعية بمحافظة الرصيرص في إطار برنامج الزيارة المرتقبة لوزير الحكم الإتحادي للإقليم خلال المرحلة القادمة .

وكاله سونا