ممثل والي الجزيرة: حرب الكرامة ترمي لعزة السودان





أعلن الأستاذ فتح الرحمن محمد أحمد طه وزير الرعاية والتنمية الإجتماعية ممثل والي الجزيرة لدى تفقده صباح اليوم معسكر تدريب المستنفرين إستجابة لنداء القائد العام للقوات المسلحة بوحدة المعيلق بمحلية الكاملين ، أن حرب الكرامة التي تقودها القوات المسلحة ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة ترمي لعزة السودان ووضعه في مصاف الدول المتقدمة .

وعبر عن فخره وإعزازه ببسالة الجيش السوداني في دك حصون ومعسكرات المتمردين مجدداً إلتزام حكومة الولاية بدعم ورعاية المعسكرات تلبية لنداء القائد العام للقوات المسلحة ..

من جانبه عبر الأستاذ الهادي على بوب وزير الثقافة والإعلام المكلف مقرر اللجنة العليا لنصرة ومساندة القوات المسلحة ، عن فخره وإعزازه بالمعسكر وبالشباب المستنفرين الذين يمثلون عزة وكرامة الشعب السوداني وبمستوي التدريب الرفيع واللياقة البدنية والحماس وسط المتدربين مؤكداً أن شباب معسكر المعيلق مؤهلين لحماية المحلية والولاية والوطن .. فيما أعلن الأستاذ عبد الحفيظ سالم المدير التنفيذي بمحلية الكاملين أن محليته داخل دائرة الحرب وتستهدف إفتتاح 50 معسكراً بدأت الآن منها 15 معسكرا للدفاع عن الوطن والمحلية داعياً لضرورة توسيع دائرة إنتشار الحيش في المحلية وتسليح المتدربين لحماية الوطن والمحلية ..

وأعلن العقيد الركن الفاتح محمد سعيد قائد القوى الاحتياطية بالكاملين أن المحلية تستهدف 2150 مستنفرا في 24 معسكراً في جميع مناطق المحلية ..

وقطع د. أحمد سليمان ممثل الهيئة الشعبية لدعم ومناصرة القوات المسلحة بالمحلية أن المعسكرات جسدت تلاحم الشعب مع القوات المسلحة وأن الهيئة الشعبية تستهدف فتح 50 معسكراً للتدريب ..

وأكد الأستاذ مصطفى الشامي ممثل أهالي منطقة المعيلق إستمرار دعم المجتمع للمعسكرات ..

وكاله سونا