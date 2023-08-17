طب وصحة

ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 أكواب قهوة يومياً؟

2023/08/17
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كشفت دراسة منشورة في مجلة “Nutrients”، أن شرب 3 أكواب من القهوة يوميًا يساعد على خفض الضغط الدم المرتفع بنسبة تزيد عن 60% ويرجع السبب إلى محتواها العالي من مضادات الأكسدة، وفقًا لموقع “Health”.
وهناك فوائد أخرى تقدمها القهوة للجسم، خاصةً عند تناولها بدون سكر، حددها موقع “Healthline” في النقاط التالية:

– الوقاية من ألزهايمر والخرف والشلل الرعاش.
– إمداد الجسم بالطاقة، لغناه بالكافيين.
– تقنية الجسم من السموم والأملاح والسوائل، بفضل خصائصها المدرة للبول.
– فقدان الوزن، لأنها تساهم في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وكبح الشهية.
– مكافحة الاكتئاب
– تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

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2023/08/17