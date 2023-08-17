بعدما طلب دعم من الخليج.. ضاحي خلفان يهاجم “حسن نصرالله” ويصفه بالغبي





علق نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، على طلب زعيم ميليشيا حزب الله، الإرهابي حسن نصر الله الدعم من الخليج.

مساعدة لبنان

وقال خلفان، في سلسلة تغريدات عبر حسابه بمنصة “إكس”: وبعدين ودي اذكر حسن نصر خداه وكل مدعي أن علينا في الخليج مساعدة لبنان، وكان لبنان قبلكم غنيا وكنا فقراء، ما ساعدنا لبنان في شئ آنذاك.

مشكلة لبنان

وأوضح أن حل مشكلة لبنان في رمي نصر الله بالسجن، وتتحسن أمور لبنان برمتها، مشيرا: عقلية بعض المسؤولين اللبنانيين غريبة عجيبة.. يعتقدون أن الدول الخليجية عليها أن تنقذ لبنان الذي أغرقوه.فن الإدارة الحكومية

وأكمل: مستحيل إلا إذا خرجتم منه أنتم أيها الفشلة، بمعنى آخر إذا دفعت دول الخليج عليها أن تعين في لبنان شرفاء ينتهجون سياسة قادتها في فن الإدارة الحكومية، بمعنى فصل وزراء نصر الله ومن في حكمهم.

سياسيون شرفاء

وزاد: ما ينقص لبنان سياسيون شرفاء، مشيرا: أريد أعلم حسن نصر الله درس للحيته التي لم تكن لحية محترمة عبر تاريخها نحن علمنا أجدادنا لو نجوع ما نطلب.جرة قلم

وتابع:” قال بجرة قلم ممكن تخلص لبنان.. المال سايب، مضيفا: إذا رأيتم أغبى من حسن نصر الله حدا في هالدنيا…أخبروني!”.

حل مشكلة لبنان في رمي نصر الله بالسجن.

وبس..وتتحسن أمور لبنان برمتها. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 17, 2023

عقلية بعض المسؤولين اللبنانيين غريبة عجيبة…! يعتقدون ان الدول الخليجية عليها أن تنقذ لبنان الذي اغرقوه هم…مستحيل !! الا اذا خرجتم منه انتم أيها الفشلة !! بمعنى آخر اذا دفعت دول الخليج عليها أن تعين في لبنان شرفاء ينتهجون سياسة قادتها في فن الإدارة الحكومية.

بمعنى فصل وزراء… — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 17, 2023