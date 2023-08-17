“احنا مبنخبيش عليكم حاجة”.. شاهد: السيسي يكشف سبب انقطاع الكهرباء في مصر خلال الفترة الماضية





كشف الرئيس السيسي، أسباب انقطاع الكهرباء في مصر خلال الفترة الماضية.

وقال “السيسي” خلال لقائه، اليوم الأربعاء، بأهالي مطروح والسلوم وسيدي براني، على هامش زيارته لمدينة السلوم، “اضطرينا نخفف أحمال الكهرباء خلال ذروة ارتفاع درجة الحرارة خلال الشهرين الماضيين،

لأن حجم الوقود المطلوب بعد الزيادة في أسعار الوقود أصبحت عبء علينا”.

وأضاف، احنا بنبيع الوقود بالجنيه ولكن نشتريه للمحطات ولكل العربيات بالدولار، فيه أزمة ولابد نتحملها كلنا، واحنا مبنخبيش عليكم حاجة”.