وزارة التعليم العالي تقبل التماس جامعة الخرطوم وتسمح لها بإكمال امتحاناتها





قبلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالسودان الالتماس المقدم من جامعة الخرطوم وسمحت لها بإكمال امتحاناتها. وكانت إدارة جامعة الخرطوم قالت بأنها دفعت بخطاب التماس لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلف بروفسور محمد حسن دهب، لاستمرار الامتحانات التي بدأت من أول الأسبوع وذلك في أعقاب تعميم الوزير بإيقاف النشاط الأكاديمي بكل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.

وكانت بعض الجامعات قد أعلنت عن استئناف الدراسة في دول أو ولايات أخرى، كما أعلنت جامعة الخرطوم عن جدول للامتحانات بمراكز داخل وخارج السودان.

نسخة من خطاب الوزير بقبول التماس جامعة الخرطوم: