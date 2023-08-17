النيل الابيض:توزيع ١٠٠٠ سلة غذائية لمراكز إيواء الوافدين بالجزيرة أبا





شهد الاستاذ محمد إدريس مفوض العون الإنساني بولاية النيل الابيض توزيع عدد (١٠٠٠) سلة غذائية لمراكز إيواء الوافدين والأسر المستضيفة بالحزيرة أبا مقدمة من منظمة الساحل سودان الممولة من الدعم الإسلامي الدنماركي، بحضور المدير العام للمنظمة بالسودان الأستاذ صالح عبدالمجيد الدومة ومدير قطاع التنمية الاجتماعية بالولاية الاستاذ خضر السيد الخضر وعدد من قيادات العمل الطوعي بالولاية.

وقال الاستاذ محمد إدريس الشيخ في (تصريحات صحفية) ان البرنامج يأتي في إطار تفعيل الشراكة مع المنظمات العاملة في المجال الإنساني والطوعي، وأضاف بأن التوزيع يستمر ليشمل كافة مراكز الإيواء والاسر المستضيفة على مستوي المحليات المختلفه، واشاد بالأدوار المتعاظمة التي ظلت تبذلها منظمة الساحل سودان من أجل سد النقص من الدواء والغذاء تجاه الوافدين من ولاية الخرطوم.

من جانبه أبانت الاستاذة امل اسماعيل عبدالله حسب الله مدير مكتب كوستي بالمنظمة ان تدشين برنامج السله الغذائية يأتي في إطار المسئولية المجتمعية للمنظمة واسارت الي السلة تحتوي علي (٢٥ كيلو دقيق ، ١٨ رطل زيت، ٥ كيلو سكر، ٥ كيلو ارز، ٥ كيلو عدس ورطل ملح ) مؤكدة علي استمرار المنظمة في الوصول لكل المراكز المستهدفة.

وكاله سونا