سياسية
والي الجزيرة “نعم للحرب” ولدينا أكثر من 30 ألف مقاتل للزود عن الوطن والولاية
قال والي الجزيرة المكلف إسماعيل عوض الله العاقب “نعم للحرب” حتى قتل آخر متمرد، و نعلن جاهزية أكثر من 30 ألف مقاتل للزود عن الوطن والولاية.
– الولاية تتعرض الآن لحملة إعلامية بهدف ترويع المواطنين.
– سندعم القوات المسلحة في حربها ضد الدعم السريع الذي استباح المنازل وانتهك الأعراض. وذلك بحسب “قناة الجزيرة”.
طابور سير للقوات المسلحة السودانية في مدني بولاية الجزيرة:
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