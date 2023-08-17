الفريق فتح الرحمن: القوات المسلحة تمتلك زمام المبادرة ويجب أن يندحر هذا التمرد

أكد الفريق فتح الرحمن محي الدين بأن القوات المسلحة السودانية تمتلك زمام المبادرة وهي تمضي بخطى ثابتة لحسم التمرد وقد قارب الانتصار والاحتفال الكبير.

وقال الفريق فتح الرحمن بحسب مقطع على إحدى المنصات الرقمية المناصرة للجيش السوداني يجب أن يندحر هذا التمرد، وقد سعى الجناح السياسي له منذ الأول لعدم هزيمة الدعم حتى يبقى هو “الجناح السياسي”، وقد بدأوا أولاً بضرورة حظر الطيران مطالبين العالم بذلك، ثم قالوا لا للحرب بعدة واجهات لإنقاذ ما تبقى، لكن الآن الشعب السوداني يلتف حول القوات المسلحة بأعداد كبيرة وأصبح الشعب هو الجيش.

شاهد حديث الفريق فتح الرحمن:

رصد وتحرير – “النيلين”