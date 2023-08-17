احباط تهريب” زئبق أحمر” ببورتسودان





تمكنت شعبة المعلومات بإدارة مكافحة التهريب ولاية البحر الأحمر من ضبط “500” جرام زئبق أحمر بدون مستندات رسمية وتصاديق الجهات المختصة .

في عملية نوعية وبعد توفر المعلومات التي إستمرت متابعتها مدة الأسبوعين

يشار الى أن الزئبق الأحمر من المواد شديدة الخطورة على الصحة العامة وصحة البيئة.

واتخذت إجراءات قانونية في مواجهة المتهمين بقسم جنايات جمارك البحر الأحمر ” نيابة مكافحة التهريب” تحت المواد “198 / 199” من قانون الجمارك.

وتعهد مدير الجمارك الفريق شرطة حسب الكريم آدم النور، بحماية الثغور حفاظاً على أمن وإقتصاد السوداني.

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وفي السياق قطع مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب اللواء شرطة مزمل علي عباس، حماية كل ما يهدد الإقتصاد القومي ، وقطع الطريق أمام ضعاف النفوس.

من جانبه قال مدير إدارة مكافحة التهريب البحر الأحمر العميد شرطة خالد محمد صالح أن قوات مكافحة التهريب شعلة من النشاط من أجل حماية الاقتصاد وحفظ سلامة المجتمع.

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