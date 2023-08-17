والي الجزيرة: لا حياد في الحرب نحن مع القوات المسلحة





أكد الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة الجزيرة المكلف لدى مخاطبته صباح اليوم ختام طابور السير الذي نظمته الفرقة الأولى مشاة بمشاركة الأجهزة الأمنية بالولاية ضمن إحتفالات الفرقة بالعيد 69 للقوات المسلحة أن القوات المسلحة السودانية لم تهزم على مر التاريخ الذي يفوق المائة عام وقال نفخر بالقوات المسلحة التي تدير الحرب بمهنية عالية حققت إنتصارات متتالية وأضاف أن تلاحم الشعب مع القوات المسلحة تحقق في فتح أكثر من 100 معسكر بالولاية وإمتدح والي الجزيرة جاهزية الولاية لسد الثغرات وقال (لا حياد في الحرب) نحن مع القوات المسلحة وتحت إشارة القائد العام للقوات المسلحة لدفع ضريبة الوطن.

من جانبه أشار اللواء الركن أحمد الطيب عمر قائد الفرقة الأولى مشاة أن طابور السير يأتي ضمن إحتفالات الفرقة الأولى مشاة بالعيد الوطني للقوات المسلحة وإمتثالا لقول الله تعالى (وأعدو لهم) وقال إننا نرسل رسالة للخونة والمأجورين أن ولاية الجزيرة محروسة بجيشها ورجالها وأن مدينة مدني لن تستباح إلا على أجسادنا وطمأن المواطنين أن العمليات العسكرية تسير بخطة محكمة وأكد أن الخطط العسكرية غير متاحة في مواقع التواصل الإجتماعي (الجيش يعمل بصمت) ولفت إلى أن الحملة الإعلامية التي تستهدف الولاية يقصد بها الحرب النفسية داعياً المواطنين بعدم الإلتفات للمأجورين في وسائل التواصل الإجتماعي.

فيما أعلن الأستاذ الطيب الإمام جودة ممثل الهيئة الشعبية لنصرة القوات المسلحة جاهزية أكثر من 30 ألف مستنفر للقتال والدفاع عن الوطن والولاية.

وكاله سونا