السودان.. المعارك تتسع و”الحرب الشاملة” تقترب





اتسعت رقعة القتال الذي يشهده السودان، فبالإضافة الخرطوم وما حولها وولايات دارفور الخمس، دخلت مناطق جديدة في كردفان والنيل الأزرق والجزيرة دائرة المعارك خلال اليومين الماضيين، مما أثار مخاوف من سيناريو الحرب الشاملة.

وأسفر القتال حتى الآن عن مقتل أكثر من 4 آلاف شخص وتشريد 4 ملايين في السودان، منهم نحو 700 ألف عبروا الحدود إلى دول مجاورة.

وأوقعت الحرب خسائر اقتصادية قدرت بأكثر من 50 مليار دولار، وتسببت في دمار هائل في البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة.

اتساع رقعة القتال في كردفان

ويعد إقليم كردفان من أكثر المناطق التي تأثرت بالقتال في السودان، فمنذ الأيام الأولى لاندلاع الصراع ظلت مدينة الأبيض أكبر مدن الإقليم تشهد معارك عنيفة، ولا تزال تشهد كرا وفرا وتبادلا في السيطرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وخلال الساعات القليلة الماضية، وقعت اضطرابات كبيرة في عدد من مدن الإقليم، خصوصا النهود وكادوقلي.

وأشارت تقارير إلى سيطرة الدعم السريع على رئاسة الشرطة ومعسكر الاحتياطي المركزي في ولاية غرب كردفان، بعد اشتباكات استمرت أكثر من ساعة مع قوات الجيش.

وحتى الآن لم يصدر أي بيان من الجيش أو الحكومة السودانية، ينفي أو يؤكد تلك التقارير.

ومع تردي الأوضاع الأمنية في شمال الإقليم، أعلنت السلطات حظر التجوال الليلي في النهود، إحدى أكبر مدن كردفان.

أما في غرب الإقليم فقد استمر القصف المدفعي من قبل الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، على مدينة كادقلي، مما إحداث موجة هلع ونزوح وسط المواطنين.

وفي تطور خطير، شهدت بعض المدن في ولاية الجزيرة جنوبي الخرطوم، العديد من الهجمات المسلحة، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين.

والخميس استمرت الاشتباكات في مدينة نيالا ومناطق أخرى بإقليم دارفور غرب السودان، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وتتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية بشكل خطير في معظم مناطق الإقليم، وسط تقارير تشير إلى ارتفاع عدد القتلى خلال الاشهر الأربع الماضية لأكثر من ألفي قتيل، من بينهم عدد كبير من الأطفال، فضلا عن نزوح نحو 500 ألف شخص إلى تشاد المجاورة وعدد من المناطق الداخلية في الإقليم.

وتزداد الأوضاع الأمنية في الإقليم سوءا مع استمرار الاقتتال وعمليات الاغتصاب والسلب والنهب والحرق، التي طالت أكثر من 50 منطقة سكنية.

ويواجه الآلاف من السكان العالقين خطر الموت جوعا وسط مخاوف من نفاد المخزون الغذائي، وفي ظل صعوبات كبيرة تواجه المنظمات الإنسانية، حيث تعيق الأوضاع الأمنية المتدهورة وصول الغذاء والدواء للجوعى والمرضى.

ويعيش الفارون من مناطق القتال في دارفور أوضاعا إنسانية خطيرة، فقد أفضى تزايد أعداد الذين يعبرون الحدود إلى دولة تشاد والمقدر عددهم بأكثر من 5 آلاف شخص يوميا إلى تكدس عشرات الآلاف في المناطق المحيطة بمدينة أدري التشادية القريبة من الحدود السودانية، في ظل ظروف بالغة التعقيد حيث يعيشون في العراء ويعانون شحا كبيرا في المواد الغذائية والمعينات الطبية.

لماذا توسع القتال؟

وفقا للخبير الاستراتيجي العسكري أمين مجذوب، فإن توسع رقعة الحرب الحالية في مناطق مختلفة من البلاد “استراتيجية ربما تهدف من خلالها قوات الدعم السريع لتخفيف الضغط على قواتها في الخرطوم، وإشغال قوات الجيش عبر فتح جبهات جديدة، وربما محاولة لشد أطراف أخرى إلى الحرب”.

وقال مجذوب لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “محاولة فتح جبهات جديدة سيكلف الدعم السريع كثيرا من الناحية الميدانية، ويؤثر على قوتها الموجودة في الخرطوم”.

4 مناطق ساخنة

الخرطوم: تستمر المعارك في العاصمة للشهر الخامس على التوالي، وسط استخدام مكثف للأسلحة الثقيلة التي أسفرت عن سقوط المئات من المدنيين، وتسيطر قوات الدعم السريع على أكثر من 70 في المئة المناطق الحيوية العسكرية والمدنية في مدن العاصمة الثلاثة: الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، في حين يسيطر الجيش على النسبة المتبقية.

دارفور: تدور معارك طاحنة في عدد من مدن الإقليم في ظل احتقان أمني وقبلي كبير، حيث شهد الإقليم حربا هي الأطول في القارة الإفريقية واستمرت منذ عام 2003 وقتل فيها أكثر من 300 ألف شخص وشرد الملايين.

كردفان: تتزايد حدة القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق شمال ووسط كردفان، بينما تدور معارك طاحنة بين الجيش وقوات الحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو.

النيل الأزرق: تشهد عدد من المدن الواقعة في جنوب النيل الأزرق اشتباكات متفرقة بين الجيش وفصيل عسكري يتبع للحركة الشعبية شمال.

سكاي نيوز