



قررت جهات التحقيق إحالة المتهم (نور.إ) سائق أوبر في القضية رقم ٢٠٢٣/٧٦٦ /جنح ثان الشيخ زايد إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة بتهمة هتك عرض فتاة تحمل جنسية أجنبية بالقوة، إذ تحين فرصة تواجدها منفردة بمركبته الأجرة، وحسبها فريسة سهلة فباغتها واستطالت يده إلى موطن العفة من جسدها فأخل بذلك بحيائها إخلالًا جسيمًا على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم ارتكب الجناية المؤثمة بالمادة ۲٦٨ من قانون العقوبات، لذلك استحق العقوبة وفقا للمادة ٣١٤ الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم أقر بالتحقيقات بارتكابه للواقعة بملامسته لمناطق العفة من جسد المجني عليها (يديها-ساقها)، وثبت بالاطلاع على المقاطع المرئية المقدمة من المجني عليها تعدي المتهم عليها بملامسته لمناطق العفة من جسدها (يديها-ساقها) وإتيان تلك الأفعال كرهًا عنها، وأقر المتهم حال مواجهته بتلك المقاطع بأنه مرتكب تلك الواقعة الثابتة بها. “القاهرة 24”.