شقيق طبيب الساحل في التحقيقات: لبسوا أخويا جلابية سودة ودفنوه في حفرة!





قررت النيابة العامة إحالة المتهمين الثلاثة الطبيب أحمد شحتة، والمحامية إيمان وثالث، بتهمة قتل طبيب الساحل الدكتور أسامة صبور عمدًا، لسرقة مبالغ مالية بحوزته، بعد دفنه حيًا داخل حفرة بعيادة المتهم الأول، وتحددت لهم جلسة 2 سبتمبر كأولى الجلسات.

‎واستدعت جهات التحقيق، أشرف صبور شقيق المجني عليه أسامة صبور طبيب الساحل، وجاءت أقواله في التحقيقات كالتالي:

بالنسبة لواقعة خطف أسامة علشان سرقته، اللي حصل إني يوم 5 يونيو 2023، عرفت من صاحبه أحمد عبد الفتاح إن أسامة كان طالب منه يجيبله بدلة كلاسيك عشان عنده فرح حد بلدياته في نادي الفروسية في مدينة نصر، وعايز يحضره وإن أحمد عبد الفتاح راحله الشغل في مستشفى معهد ناصر ومالقهوش هناك في المعهد وفضل يرن على تليفونه مبيجمعش وبيديله مغلق، ولما سأل زمايله الدكاترة اللى شغالين معاه في المستشفى قالوا له إن أسامة آخر مرة شافوه كان يوم 4 يونيو حوالي الساعة 7 أو 8 بليل واستأذن بعدها وقال هيروح مشوار وييجي ومرجعش من ساعتها ولما حاولو يكلموه ويتواصلوا معاه كان تليفونه مقفول.

وأضاف شقيق طبيب الساحل في التحقيقات: لما عرفت الكلام ده تواصلت مع خالي السيد وقلت له على اللي حصل، فراح مع أحمد عبد الفتاح صاحب أسامة على قسم ههيا وعملوا محضر تغيب لأسامة وابتدوا يعملوا تحريات بالاشتراك مع قطاع شمال القاهرة، ومباحث قسم الساحل التابع ليه معهد ناصر لحد ما قدروا يوصلوا إن أسامة آخر مكان لتليفونه كان في حتة اسمها أبو وافية، ولقوا إن المكان ده تليفون زميله أحمد شحتة اللي معاه في المعهد كان موجود فيه برضو، وإن أسامة آخر مكالمة تليفون جاتله كانت من واحدة ست وصلوا بعد كدة وعرفوا إنها محامية وعلى علاقة بأحمد شحتة.

وتابع شقيق طبيب الساحل في التحقيقات: لما فحصوا الكاميرات اللي حوالين المكان ده شافوا أحمد شحتة ومعاه شاب تاني ماشيين في الشارع بكرسي متحرك وحاطين عليه أخويا، وهما ملبسينه جلابية ونضارة شمس ومغمى عليه، وماشيين بيه رايحين عيادة أحمد شحتة اللي في منطقة اسمها الخلفاوي، ولما المباحث راحت عيادة أحمد شحتة خدوا بالهم إن فيه رتش مرمي في البلكونة وإن فيه ريحة جثة متعفنة في العيادة وبعدها بلغوا النيابة، والنيابة نزلت وحفرت في العيادة وطلعوا جثة أسامة والمباحث بعتوا للنيابة العامة وضبطوا احمد شحتة والشاب اللي كان معاه والمحامية، واعترفوا بكل حاجة وإنهم كانوا مخططين يخطفوا أسامة ويسرقوه بالعافية ويقتلوه بعد كده، عشان محدش يعرف أي حاجة عن اللي عملوه وهي دي كل معلوماتي عن الواقعة.

القاهرة 24